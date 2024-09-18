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Adıyaman’da korkutan deprem
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Adıyaman’da deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, saat 03.22’de merkez üssü Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. İl merkezi ve çevre ilçelerden de hissedilen deprem, zeminden 7 kilometre derinlikte meydana geldi. Yapılan saha çalışmalarında depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.
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