Edirne’de nehir alarmı: Tunca ve Meriç taşkın sınırında

Edirne’de kuvvetli sağanak ve Bulgaristan’daki barajlardan yapılan kontrollü su salımı sonrası Tunca ve Meriç nehirlerinde su seviyesi yeniden yükseldi. Hafta başında düşüşe geçen debiler, yağışların etkisiyle kritik seviyelere ulaştı. Tunca için “kırmızı”, Meriç için ise “turuncu” ikaz seviyesi uygulanıyor.

Tunca’da debi 212 metreküpe çıktı

Yaz aylarında ortalama 2 metreküp/saniye debiyle akan Tunca Nehri’nin debisi 212 metreküp/saniyeye kadar yükseldi. Artan su seviyesi, Sarayiçi Adası çevresi ile Yolüstü, Değirmenyeni ve Avarız köylerinde taşkına neden oldu.

Taşkın alanlarında suyun yayılmasının sürmesi üzerine bazı köy yolları ve Tunca üzerindeki bazı köprüler ulaşıma kapatıldı.

Meriç’te kritik seviye

Tunca’nın karıştığı Meriç Nehri’nde de debi 1240 metreküp/saniye olarak ölçüldü. “Turuncu” ikaz seviyesinde bulunan Meriç, Bosnaköy civarında bağ evlerinin yer aldığı bölgede kısmen yatağından çıkarak taşkın oluşturdu.

Kent merkezindeki yerleşim alanları için doğrudan risk bulunmadığı belirtilirken, nehre yakın güney kesimdeki köylerde riskin sürdüğü bildirildi.

Sedde yarıldı, tarım arazileri su altında

Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesinde yerleşim alanını koruyan sedde hattında meydana gelen yarılma sonucu nehir suları Küplü beldesindeki tarım arazilerine yayıldı.

Küplü Belediye Başkanı Gökmen Altay, yağışın durmasının sevindirici olduğunu belirterek, “İnşallah atlatacağız. Şu anda yerleşim alanı olarak su basan yer yok. Tarla ve meralarımız su altında.” dedi.

DSİ sahada

Devlet Su İşleri ekipleri taşkın riskinin sürdüğü bölgelerde 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor. Tunca Nehri yatağında temizlik ve güçlendirme çalışmaları yapılırken, su seviyeleri anlık olarak takip ediliyor.

Küplü, Subaşı ve Kadıdondurma köylerinde pompalı tahliye çalışmaları devam ederken, Değirmenyeni köyü Gölbaba mevkisinde köye su girişini önlemek amacıyla yol güzergahı kapatılarak kontrol sağlandı.



