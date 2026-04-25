Ankara’da korkunç ölüm! Üst geçitten yola düştü

Ankara’da öğle saatlerinde yaşanan olay, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda can kaybıyla sonuçlandı. Yaya üst geçidinde özel bir firmaya ait afişi asmaya çalışan Vedat Gürbüz, dengesini kaybederek yola düştü. Bu sırada bulvarda ilerleyen otomobilin çarptığı Gürbüz, olay yerinde hayatını kaybetti.

Ankara’da korkunç kaza

Olay, Yenimahalle’de Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Vedat Gürbüz, yaya üst geçidinde özel bir firmanın afişini astığı sırada dengesini kaybetti. Gürbüz, üst geçitten Ankara yönüne doğru trafiğin aktığı yola düştü. Bu sırada Ankara yönüne ilerleyen Mesut K. yönetimindeki 06 EİS 743 plakalı otomobil, yola düşen Gürbüz’e çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Vedat Gürbüz’ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Gürbüz’ün cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Mesut K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.