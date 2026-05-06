Eskişehir’de IBAN’ını arkadaşına attı: Felaketi yaşadı

Eskişehir‘de IBAN dolandırıcılığı

Eskişehir’de yaşayan bir kişi 2020 yılında arkadaşına verdiği kendisinin ve babasının IBAN numaraları nedeniyle felaketi yaşadı. Haklarında 20 suç dosyası açılan, 400 bin TL borçlanan A.Ü. ve 71 yaşındaki babası aynı koğuşta hapis yattı.

A.Ü.’nün (42) iddiasına göre, aynı iş yerinde çalıştığı arkadaşına babası ve kendi IBAN numaralarını verdi. A.Ü., hesaplara gelen paraya dokunmadan arkadaşına teslim ettiğini iddia etti. Verdiği IBAN numaralarının bahis ve medyumluk gibi dolandırıcılıkta kullanıldığı belirtilerek A.Ü. ve babasına tutuklanarak cezaevine gönderildi.

A.Ü. ve 71 yaşındaki babası toplamda 2 buçuk yıl cezaevinde kaldı.

A.Ü., babası ve kendi hakkında halen açık olan 20 suç dosyasından dolayı korku içinde. Yaklaşık 400 bin TL’lik mağduriyetleri olan baba ve oğul bu parayı nasıl ödeyebileceklerini bilmediklerini söyledi. Suç dosyalarından ve görülecek davalarından dolayı A.Ü., 20 yıla kadar hapis yatabileceğine dikkat çekti.