Atatürk Havalimanı Pistine Cami Yapılıyor!

İYİ Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ali Kıdık, paylaştığı video ile Atatürk Havalimanı’nı açtırmamak için pistine yeni bir cami inşaatına başlandığını duyurdu.

Salgın döneminde pistlerinin üzerine hastane yapılan, daha sonra Millet Bahçesi’ne dönüştürmek için pistleri kırılan Atatürk Havalimanı’nda inşaat çalışmaları sürüyor. İYİ Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ali Kıdık, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak, Atatürk Havalimanı’ndaki piste cami yapıldığını duyurdu.

Kıdık, Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Zihniyetin, niyetinin anlaşıldığı yapılar yükselmeye başlamış. Atatürk Havalimanını tarihten silmek isteyenler tam karşısında 100 metre mesafede cami olmasına rağmen Millet İttifakı kazanırsa Atatürk Havalimanı’nı açtırmamak için cami inşaatını da yapmaya başlamışlar.

Akıllarınca cami yıkılıyor diye kıyamet koparacaklar. Flyinn alışveriş merkezinin yanında cami var beyler. Bu kadar aklımızla oynamaya çalışmayın beyler”