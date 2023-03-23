Merve Kavakçı Görevden Alındı

Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu’nda iki kişi görevden alındı. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı atama kararına göre Merve Safa Kavakçı ve Süleyman Gökçe Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliği görevinden alındı.

Fazilet Partisi’nden 18 Nisan 1999 seçimlerinde İstanbul milletvekili olarak seçildi. 2 Mayıs 1999’da TBMM’de ant içme törenine yasak olduğu hâlde başörtülü gelince meclisten çıkartıldı. Hakkında soruşturma başlatılarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılan Merve Kavakçı, 3 Temmuz 2017’de tekrar vatandaşlığa alındı. Kavakçı, 25 Kasım 2017’de Kuala Lumpur’a (Malezya) büyükelçi olarak atandı.

Kavakçı 7 ay önce Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu üyeliğine atanmıştı.