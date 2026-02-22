Bakan Göktaş’tan oyun platformlarına çağrı:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dijital oyun platformlarına yönelik dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Göktaş, gençlerin gelişiminde dijital oyunların rolünü önemsediklerini belirtirken, çocukların güvenliği için içerik sınıflandırmasının ve ebeveyn denetimlerinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Bakan Göktaş: “Yasaklayan değil rehberlik eden anlayış

NSosyal hesabından açıklama yapan Bakan Göktaş, dijital oyunların gençlerin gelişimine katkı sunduğunu bildiklerini ifade ederek şu değerlendirmede bulundu:

“Tam da bu yüzden, oyun platformlarından ebeveyn denetimlerini artırmalarını ve yaş gruplarına göre içerik sınıflandırılmasına dikkat etmelerini bekliyoruz. Biz yasaklayan değil, rehberlik eden ve koruyan bir anlayışla hareket ediyoruz. Çocuklarımızı korurken bu süreci hep birlikte yönetelim istiyoruz. Gelin hep birlikte çocuklarımız ve gençlerimiz için daha güvenli bir dijital ortam sunalım.”

Ortak sorumluluk vurgusu

Bakan Göktaş’ın açıklamasında, dijital güvenliğin yalnızca kamu kurumlarının değil, platformların ve ailelerin de ortak sorumluluğu olduğuna işaret edildi. Açıklama, çocukların dijital ortamdaki güvenliğine ilişkin tartışmaların sürdüğü bir dönemde geldi.

