İstanbul’da dron destekli trafik denetimi: 842 araca ceza

İstanbul’da trafik ihlallerine yönelik denetimler sıkılaştırıldı. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, dron destekli taralı alan ve şerit ihlali denetimlerinde yüzlerce sürücüye ceza uyguladı. Aralık ve ocak aylarında gerçekleştirilen uygulamalarda 48 noktada eş zamanlı kontroller yapıldı.

17 dron, 153 personel sahadaydı

10-12 Aralık 2025 ile 19 Ocak 2026 tarihlerinde yapılan denetimlerde 17 dron kullanıldı. Toplam 50 ekip ve 35 motosikletli personelin yer aldığı uygulamalara 153 polis katıldı.

Denetimler, taralı alan ihlali, tehlikeli ve hatalı şerit değiştirme ile banket kullanımı gibi kural ihlallerine odaklandı.

En çok ceza levha ihlalinden

Karayolları Trafik Kanunu kapsamında;

“Trafik işaret ve levhalarına uymamak” maddesinden 452,

“Tehlikeli şerit değiştirmek” maddesinden 128,

“Araçların sağından veya banketlerden yararlanmak suretiyle geçmek” maddesinden 35,

“Hatalı şerit değiştirmek” maddesinden 43,

Diğer maddelerden ise 184 sürücüye ceza uygulandı.

Toplamda 842 araca para cezası kesilirken, 7 araç trafikten men edildi.

