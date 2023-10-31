Batı Trakya’da cami restorasyonu ‘Yılan Hikayesi’ne döndü

Batı Trakya Türkleri için önemli bir yere sahip olan Çelebi Sultan Mehmed Camii’nin restorasyonu adeta yılan hikayesine döndü.

Batı Trakya’da restorasyon bekleniyor

Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni, Kumçiftliği’nden (Orestiada) yayın yapan Yunan Devlet ERT Radyosuna yaptığı açıklamada, Yunanistan Kültür Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Avrupa’nın en önemli Osmanlı eserlerinden, Osmanlı İmparatorluğu’nun tarihi miraslarından biri olan Dimetoka kasabasındaki Çelebi Sultan Mehmed Camii’nin restorasyon projesini üstlenecek firmanın Aralık ayında işe başlayacağını dile getirdi.

Bakan detayları açıkladı

Bakan Mendoni, konuyla ilgili konuştu ve proje için ihaleyle seçilen tek müteahhit olması vesilesiyle, daha dün uygulamalı ihale kararının kendisi tarafından imzalandığını belirterek, müteahhidin yapması çok zor bir proje olduğuna dikkat çekti ve projeyi üstlenen müteahhidin üstesinden gelebileceğini değerlendirdi.

Birlik Gazetesi’nde yer alan haberde Bakan Mendoni’nin sözleri şöyle aktarıldı: Bayazıt Camisi’nin restorasyonu uzun süredir bekleyen bir konu ve umarım artık son perdesindeyiz. Var olduğuna inandığımız yüklenicinin yanıtı ve uygun denetim ve işbirliği ile bu projeyi tamamlamanın mümkün olduğuna inanıyorum.

10,5 milyon Euro bütçeli spesifik proje şu alt projelerden oluşuyor:

Uluslararası ihale yoluyla ortaya çıkan, belirli bir yüklenicinin sözleşmesini ilgilendiren 9 milyon Euro tutarındaki Cami restorasyon bütçesi,

Kültür Bakanlığı Tarihi Eserler ve Yeni Anıtların Bakımı Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen taş, metal, seramik elemanların kaplama bakım işleri ile ilgili 1 milyon euroluk alt projesi,

Evros (Meriç) Eski Eserler Müdürlüğü tarafından yürütülen 300.000 Euro tutarındaki alt proje,

​4. Araştırma programı Dışişleri Bakanlığı ve Atina Ulusal Meçovio Teknik Üniversitesi işbirliğiyle 250,00 Euro,

Bu zorlu çalışmanın, Dışişleri Bakanlığı ve Atina Ulusal Meçovio Teknik Üniversitesi’nin araştırma programı aracılığıyla işbirliğine konu olduğu belirtilmesi gereklidir.”

Bakan Mendoni, projenin uygulanmasının takibinde Kültür Bakanlığı denetçileri dışında, hazırladıkları çalışma modeliyle aynı bilim adamlarının kullanılacağının altını çizdi.

Mart 2017’de meydana gelen şaibeli yangında ciddi hasar gören caminin restore edilmesi projesi 2022 yılında başladı ve 2025 tamamlanma tarihi ile Kurtarma Fonu’na dahil edildi.