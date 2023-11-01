Dilan Polat Gözaltına Alındı! 43 Adrese Operasyon

Dilan Polat gözaltında! Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı. Kara para aklama iddiasıyla gündemde olan Dilan Polat ile eşi Engin Polat, düzenlenen operasyonla emniyete götürüldü.

Güzellik merkezi ve bakım ürünleri firmaları sahibi Dilan Polat ve Engin Polat, bir süredir yaşadıkları lüks hayat ve sosyal medyada yaptıkları görgüsüz paylaşımlarla ülke gündeminden düşmüyordu.

Sosyal medya gündeminde sürekli yer alan çift hakkında kara para aklama iddialarının ardından MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurumu) ve vergi müfettişlerinin hazırladığı rapor, ultra lüks hayatın perde arkasını ortaya çıkardı.

MASAK raporunun ardından ise İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma geldi.

“Resmi belgede sahtecilik” ve “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama” suçları kapsamında başlatılan soruşturmada Polat çiftinin mal varlıklarına el konuldu.

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Dilan Polat Gözaltında<

Raporlar ve iddiaların ardından başlatılan soruşturma kapsamında savcılığın 26 Ekim’de İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat vermesi üzerine polis ve maliye ekipleri Polat çiftine ait 15 şirkette inceleme yaptı.

Dilan Polat Baskını: 15 Şirkette Arama Yapılıyor

Polis ve müfettişlerin incelmelerinde, şirket merkezlerindeki mali defterler, dijital kayıt cihazları ve çiftin telefonlarına savcılık kararıyla el konuldu.

İncelemeler devam ederken, Dilan, Engin Polat ve 12 kişi için gece gözaltı kararı çıkarıldı. Kararın MASAK ön inceleme raporunda yer alan “Tasfiye halinde 3 şirketten aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu, bahse konu paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği ve son aşamada Engin Polat’ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığı tespit edilmiştir.” tespiti üzerine çıkarıldığı öne sürüldü.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Anadolu Cumhuriyet Savcılığı talimatı üzerine saat 01:15’te İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa’da toplam 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Aralarında Engin Polat, Dilan Polat, Sinem Sıla Doğu, Sezgin Polat ve Ahmet Gün’ün de olduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan iki kişi Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Dilan Polat: MASAK Raporu Sonrası Neler Olacak?