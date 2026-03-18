Bayram namazı saatleri belli oldu!
Ramazan Bayramı’nın ilk günü olan 20 Mart Cuma sabahı kılınacak bayram namazının saatleri açıklandı.
Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği bayram namazı saatleri açıklandı. Ramazan Bayramı’nın 20 Mart Cuma günü başlayacak olmasıyla birlikte, Diyanet İşleri Başkanlığı il il namaz vakitlerini duyurdu.
Büyük şehirlerde bayram namazı saatleri
Bayram namazı Ankara’da 07.23, İstanbul’da 07.39, İzmir’de 07.45, Çanakkale ve Edirne’de 07.49, Iğdır’da ise 06.38’de kılınacak.
İl il bayram namazı saatleri
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan bayram namazı saatleri şöyle:
Adana 07.12, Adıyaman 07.01, Afyonkarahisar 07.32, Ağrı 06.42, Aksaray 07.18, Amasya 07.12, Ankara 07.23, Antalya 07.31, Ardahan 06.44, Artvin 06.48, Aydın 07.42, Balıkesir 07.43, Bartın 07.26, Batman 06.49, Bayburt 06.54, Bilecik 07.35, Bingöl 06.52, Bitlis 06.46, Bolu 07.29, Burdur 07.33, Bursa 07.38, Çanakkale 07.49, Çankırı 07.20, Çorum 07.15, Denizli 07.37, Diyarbakır 06.53, Düzce 07.30, Edirne 07.49, Elazığ 06.57, Erzincan 06.56, Erzurum 06.49, Eskişehir 07.32, Gaziantep 07.04, Giresun 07.01, Gümüşhane 06.57, Hakkari 06.39, Hatay 07.09, Iğdır 06.38, Isparta 07.31, İstanbul 07.39, İzmir 07.45, Kahramanmaraş 07.06, Karabük 07.25, Karaman 07.21, Kars 06.42, Kastamonu 07.20, Kayseri 07.12, Kilis 07.05, Kırıkkale 07.20, Kırklareli 07.46, Kırşehir 07.18, Kocaeli 07.35, Konya 07.24, Kütahya 07.34, Malatya 07.01, Manisa 07.44, Mardin 06.51, Mersin 07.15, Muğla 07.40, Muş 06.48, Nevşehir 07.15, Niğde 07.15, Ordu 07.03, Osmaniye 07.08, Rize 06.53, Sakarya 07.33, Samsun 07.10, Şanlıurfa 06.58, Siirt 06.46, Sinop 07.15, Şırnak 06.44, Sivas 07.06, Tekirdağ 07.45, Tokat 07.08, Trabzon 06.56, Tunceli 06.56, Uşak 07.36, Van 06.40, Yalova 07.38, Yozgat 07.15, Zonguldak 07.28.
Yurt dışında bayram namazı saatleri
Bayram namazı KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da 06.19, Almanya’nın başkenti Berlin’de 06.48, İngiltere’nin başkenti Londra’da 06.41 ve Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da 06.23’te kılınacak.