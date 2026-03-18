Konya’da mağazada ucuzluk izdihamı

Konya ’da şok anlar Konya’da bir mağazada 999 TL’ye satılan televizyonu satın almak için vatandaşlar adete birbirleriyle yarıştı. Televizyonu alabilmek için birbirlerine ezen vatandaşların görüntüleri şok etti.

Alışveriş mağazası televizyonda indirim yaparak 999 TL’ye satış yapacaklarını duyurdu. Bunu duyan çok sayıda vatandaş televizyonu alabilmek için mağazaya akın etti.

Satılan televizyonlara saldıran vatandaşlar alabilmek için birbirlerini ezdiler tartışmaların çıktığı izdihamın görüntüleri sosyal medyada büyük bir şaşkınlığa neden oldu.

Sosyal medyada yapılan paylaşımın ardından binlerce kez izlenen videoyu gören vatandaşlar izdiham karşısında şok oldu.