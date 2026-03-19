Bursa’da zincirleme kaza!

Bursa‘da korkutan kaza

Bursa otobanında yoğun trafik akışı sırasında 4 otomobilin çarpışması sonucu zincirleme kaza meydana geldi.

4 araç trafik sırasında birbirine girdi yapılan ihbar üzerine sağlık ekipleri ve polisler olay yerine geldi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Korku dolu anlarda kazaya karışan araçtaki yolcular büyük bir panik yaşadı.

Kaza nedeniyle otobanda trafik aksarken kazada hasar alan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.