Başakşehir’de durağa yanaşan İETT otobüsü 2 yayaya çarptı

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’ndeki İSTOÇ Yolu durağında meydana gelen kaza, yürekleri dağladı. 34 HO 1930 plakalı İETT otobüsü, şoför Hidayet Y.’nin kontrolünden çıkarak savruldu ve o sırada durakta bekleyen 2 yayaya çarptı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptığı incelemede, yayalardan Ömer Ersin’in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan Ali Tiyek ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kaza mahallinde güvenlik önlemleri alırken, cumhuriyet savcısı da olay yerinde incelemelerde bulundu. Ömer Ersin’in cenazesi, detaylı otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yol, ekiplerin çalışmasını tamamlamasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntülerinde, otobüsün durağa dönüş yaptığı ve yayaların kaldırımda yürüdüğü anların kaydedildiği görüldü. Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ederken, otobüs şoförünün ifadesinin alınacağı bildirildi.

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