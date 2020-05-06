DSÖ’den Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesinde “geçiş dönemi” uyarısı

Ghebreyesus, DSÖ’nün İsviçre’nin Cenevre kentindeki merkezinde, medya konferans formülüyle basın içtiması düzenledi.

Her geçen gün daha ziyade memleketin Kovid-19 nedeniyle getirilen kısıtlamaları gevşetme konusunda değerlendirmeler yaptığını aktaran Ghebreyesus, DSÖ’nün bu hususta devletlere önerdiği kriterlerin dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Ghebreyesus, bu kriterlerden kimilerini, Kovid-19 taşıyıcılarının aktif gözetimi, izolasyon, temas takibi ve tedavi için sıhhat sistemi kapasitelerinin mevcut olması, mektep, iş konumları ve kişilerin mecburî olarak gittiği sair sahalarda salgın riskinin en aza indirilmesi, riskin yönetilebilir olması ve topluluğun salgın konusunda eğitilmesi olarak sıraladı.

Memleketlerin aldığı tedbirlerin esnetilmesi konusunda ikazda bulunan Ghebreyesus, “Ülkeler, geçiş periyodunu son radde dikkatli bir formda ve aşamalı olarak yönetemezlerse, tecrit devrine dönüş riski zaruri olacaktır.” dedi.

Dr. Ghebreyesus, Örgüt’ün, 14 Ocak’ta virüsün beşerden beşere bulaşmadığını duyurmasına ait bir soruya verdiği karşılıkta, virüs konusunda yerküreyi 14 Ocak’tan evvel uyardıklarını ileri sürdü.

DSÖ Yöneticisi, bu tarihten evvel hazırladıkları rehberde virüsün kişiden beşere bulaştığına dair malumatın eklendiğini bunun da memleketlerin virüse karşı hazırlık yapmasında tesirli olduğunu savundu.