Pentagon, uzay uçağını yörüngeye tekrar gönderiyor

ABD Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri, Uzay Kuvvetleri ve Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ile ortak icra edilecek uçuşun 16 Mayıs’ta Florida’daki Cape Carnaval Hava Kuvvetleri Üssünden yapılacağı belirtildi.

Katettiği uzun menzil ve atmosferin dışına çıkma kabiliyetine sahip uzay uçağının altıncı vazifesini gerçekleştireceği tabir edilen açıklamada, bu uçuşla ABD Hava Kuvvetleri Akademisi tarafından geliştirilen ve yörüngede deney yapacak “FalconSat-8” isimli küçük bir uydunun da yörüngeye götürüleceği kaydedildi.

ABD Hava Kuvvetlerinin bu uyduyla çeşitli deneyler yapacağına işaret edilen açıklamada, uzay uçağının, NASA’nın radyasyon üzere uzay tesirlerini araştırmak ve eser yetiştirmek için örnek tohum ve plakaların bulunduğu deney ekipmanını da yörüngeye taşıyacağı vurgulandı.

Açıklamada başkaca, ABD Donanması Araştırma Laboratuvarının güneş kuvvetinin mikrodalga kuvvetine çevrilerek alana indirilip indirilemeyeceğini test edeceği bir deney için ekipmanın da bu uçuşla taşınacağı malumatı verildi.

X-37B, ABD’nin yörünge arası uçuş gerçekleştirebilen iki operasyonel uzay aracından biri. NASA tarafından 1999’da tasarlanan girişim 2004’te Pentagon’a bağlı İleri Savunma Araştırma Girişimleri Ajansı’na (DARPA) devredilmişti.

Tatbik aşaması ABD Hava Kuvvetleri tarafından yürütülen girişim kapsamında birinci uçak Nisan 2010’da uzaya fırlatılmış ve yörüngede 224 gün kalmıştı. Mart 2011’de başlatılan 2. uçuş 468 gün, Aralık 2012’de başlatılan üçüncü uçuş 674 gün, Mayıs 2015’te başlatılan dördüncü uçuş 718 gün sürmüştü.

Geçen yıl ekim ayında yapılan beşinci uçuşta ise uzay uçağı X-37B, 780 gün yörüngede kalarak bir evvelki rekorunu kırmıştı.