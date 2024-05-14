Haber

8. sınıf öğrencisi, öğretmenini bıçakladı

Elazığ'da kopya çekerken yakalanan 8.sınıf öğrencisi, öğretmenini bıçakladı.

NationalTurk14/05/2024
0 1 dakika okuma süresi
Elazığ'da kopya çekerken yakalanan 8.sınıf öğrencisi, öğretmenini bıçakladı. A.K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, A.B. gözaltına alındı.
Bali

Elazığ’da 8’inci sınıf öğrencisi A.B. sınavda kendisini kopya çekerken yakalayan öğretmeni A.K.’yi koridorda bacağından bıçakla yaraladı. A.K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, A.B. gözaltına alındı.

Öğrenci, öğretmene saldırdı

Olay, merkez Akpınar Mahallesi’nde Limak Ortaokulu’nda meydana geldi. 8’inci sınıf öğrencisi A.B. mazeret sınavında öğretmeni A.K. tarafından kopya çekerken yakalandı. Sınav kağıdı elinden alınan A.B. sınıfı terk ederek okul koridorunda beklemeye başladı. Sınav bitiminde A.K. öğretmenler odasına doğru giderken koridorda A. B. tarafından bıçaklandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. A.K., ilk müdahalesinin ardından tarafından Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. A. K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi, A.B. ise gözaltına alındı.

 

Alanya Gazipaşa’da yolcu uçağının inişte ön lastiği patladı. Yaşanan olayın ardından 190 kişi tahliye edildi.

Hipokrat öneriyor: Soğuk terlemenin sebepleri nelerdir?

Bağlantılar
NationalTurk14/05/2024
0 1 dakika okuma süresi
Konserler
NationalTurk fotoğrafı

NationalTurk

NationalTurk Haber Merkezi, En Son Haberleri Gündemi, Spor Haberlerini, Ekonomi, Seyahat, Magazin, Politika ve Son Dakika Haberlerini en doğru ve objektif şekilde size ulaştırır. NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı
Maldivler Turu
Başa dön tuşu