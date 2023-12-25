Erdil Yaşaroğlu’nun kişisel sergisi “Transatlantik” açıldı

Karikatürist ve görsel sanatçı Erdil Yaşaroğlu’nun ikinci kişisel sergisi “Transatlantik” açıldı.

Beyoğlu’ndaki Alexandre Vallaury binasındaki serginin açılışı öncesinde AA muhabirine açıklama yapan Yaşaroğlu, 2019’daki ilk sergisi “Oyun”un ardından ikinci kişisel sergisinin izlenime sunulduğunu söyledi.

Bu süre içerisinde karma sergilere de katıldığını dile getiren Yaşaroğlu, “Normalde 6-7 heykelle de açabileceğim sergi için dayanamadım 30’a yakın heykel hazırladım ama keyfim yerinde. Bu süreç boyunca yaptığım heykeller var, aynı zamanda bu sergiye özel yaptığım yeni bir sürü de iş var.” şeklinde konuştu.

Erdil Yaşaroğlu: Gelecekte derdimizi birileri umarım çözer

Sergiye adını veren heykelin küçük bir gemi olduğunu belirten Yaşaroğlu, şunları kaydetti:

“Sergideki bütün işler ayrı bir yolculuğa çıkarıyor, bir yandan metafor oyunu da var, hepsinin ayrı hikayesi var. Küçük, sarı, sevimli oyuncak transatlantik görüyorsun ama aslında dünyayı nasıl mahvettiğimizi anlatan bir şey. Biraz böyle karanlık tarafları da var açık söylemek gerekirse. O kadar neşeli gibi gözükse de bazıları değil. Sonuçta derdim var, her hikaye anlatıcısının derdi vardır ki o derdi bir şekilde dillendirirsin. Tabii çözüm bende değil maalesef ama belki bu sergiyi gezecek bir politikacı ya da bir çocuk büyüyünce çözecek derdimizi. Ben sorunları, aklıma gelenleri, sıkıldığım şeyleri, mutlu olduklarımı, iyi şeyleri, kötü şeyleri gösterebiliyorum sadece. Onu da en iyi yaptığım şey karikatür, heykel, bu araçları kullanıyorum.”

Yaşaroğlu, ziyaretçilerin sergide alışık olmadıkları bir dünyaya gireceğini, alışık olmadıkları formlar ve hikayeler göreceğini sözlerine ekledi.

Sanatçının taş, bronz ve ahşap kullanarak hazırladığı, renkli ve parlak yüzeyleriyle dikkati çeken eserlerinin yer aldığı sergi, 30 Ocak’a kadar gezilebilecek.

Erdil Yaşaroğlu kimdir?

Erdil Yaşaroğlu 2 Kasım 1971’de İstanbul’da dünyaya geldi.

Ailesi aslen Rize’nin Ardeşen ilçesindendir. Henüz 9 yaşındayken karikatür çizmeye başlayan Erdil Yaşaroğlu’nun ilk profesyonel karikatürleri 1989 yılında Güneş gazetesinde yayımlandı. Yaşaroğlu, aynı yıl Limon dergisine girdi ve dergi Leman adını aldıktan sonra da 2002 yılına kadar orada çizmeyi sürdürdü.

1990 yılında Plastip Show adlı programla televizyon dünyasına da adım atan çizer, Laf Lafı Açıyor, Televizyon Çocuğu, Beyaz Show gibi 50’ye yakın televizyon programında görev aldı. Yaşaroğlu’nun, 1999’da kurduğu komikaze.net adında bir web sitesi bulunmaktadır. 2002 yılında arkadaşlarıyla Penguen Mizah Dergisi’ni kurdu. 2015 Yılında Süper Penguen Çocuk Mizah Dergisini kurdu. 2017 yılında Penguen dergisi kapanınca Dergilik uygulamasında Komikaze dergisi olarak karikatürlerini aylık yayınlamaya başladı.

2012 yılında Dünya’nın en büyük karikatürünü çizerek Guinness Rekorlar Kitabı’na girmiştir. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü mezunudur. Türkiye ve yurt dışında çeşitli karma sergilere katılmış, projeler yapmıştır. 2019’da Bomontiada’da Oyun isimli heykel sergisi açmıştır. Halen Süper Penguen ve heykel çalışmalarına devam etmektedir. komikaze.net aracılığıyla daha önce online olarak yayınladığı karikatürlerini kişisel blog yazarları tarafından yayınlayanlar hakkında Komikbüro medya aracılığı ile birçok telif davası açmıştır.

16 Eylül 2010 tarihinde oyuncu ve sunucu Begüm Kütük ile evlenmiştir.