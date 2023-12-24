Trafik Kazası Haberleri

Bursa’da feci kaza! Boru yüklü TIR devrildi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkan boru yüklü TIR devrildi, sürücü araçta sıkıştı.

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bursada feci kaza boru yuklu tir devrildi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen boru yüklü TIR’ın sürücüsü araçta sıkışarak yaralandı.

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1 Bursa’da yürekleri ağızlara getiren kaza
2 Bursa’daki kaza için soruşturma başlatıldı

Bursa’da yürekleri ağızlara getiren kaza

Kaza saat 16.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu Mezit Boğazı Yeniköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Bozüyük’ten İnegöl istikametine seyir halinde olan sürücü Muhammed Ö. (38) yönetimindeki 12 AAB 314 plakalı boru yüklü TIR, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjdeki bariyerlerin üzerine devrildi. Sürücü, TIR’da sıkışırken, karayolu kısmen ulaşıma kapandı. İhbarla olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Bursa’daki kaza için soruşturma başlatıldı

Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, TIR’ın çekiciyle kaldırılmasının ardından kara yolunda trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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