Eylem Tok ve oğlu hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

Eyüpsultan’da, 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C. ile firari şüpheli Eylem Tok hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Oğuz Murat Aci’nin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında şüpheliler Eylem Tok ve 17 yaşındaki sürücü T.C. hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

Eylem Tok olayı nedir?

Eyüpsultan’da 1 Mart’ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV’ye çarpmıştı.

Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırılmış, yaralılardan Oğuz Murat Aci müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Yapılan incelemede, kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C’nin, olay yerine gelen annesi Eylem Tok’un aracıyla buradan uzaklaşıp saat 02.00 sıralarında İstanbul Havalimanı’na gittiği, 04.30 sıralarında da annesiyle Mısır’a uçtuğu tespit edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Mısır’a kaçan T.C. ve Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarılmış, sonrasında da kırmızı bülten çıkarılması talebiyle Adalet Bakanlığına yazı yazılmıştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Mısır adli makamlarıyla temasa geçildiğini, ABD’ye gittikleri tespit edilen şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakının ABD yetkili makamlarına iletildiğini açıklamıştı.

Şüphelinin babası Bülent Cihantimur’un iş yerinde çalışan kurumsal iletişim uzmanı Ayşe Ceren S. “suçluyu kayırma” ile “delileri gizleme” suçlarından tutuklanmış, Cihantimur ve kazadan sonra yaralılardan birinin kayıp telefonunu emniyete teslim eden A.K. hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

Baba Bülent Cihantimur da “suçluyu kayırma” suçundan “şüpheli” sıfatıyla ifade vermişti. Hakimlik, Bülent Cihantimur hakkında ayrıca, “imza atma” şartını içeren adli kontrol tedbiri uygulanmasını da kararlaştırmıştı.

Olay gecesi, Mısır’a gittikleri belirlenen sürücü T.C. ve annesi yazar Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkaran savcılığın, şüphelilere yönelik kırmızı bülten kararı çıkarılması talebiyle Adalet Bakanlığına yazı göndermişti.

Eylem Tok kimdir?

Eylem Tok, Türkiye’nin tanınmış yazar, şair, senarist ve yönetmenlerinden biridir. Çocuk yaşlarda şiir yazmaya başlayan Tok, daha sonra öykü, deneme ve roman türlerinde eserler verdi. Kendine özgü bir tarzı olan Tok, yazdığı romanlarla okuyucuların beğenisini kazandı. “Mihr”, “Allah’ın Piyonları”, “Noktalar” ve “Acı Şeker” gibi eserleri Türkiye’nin en çok satanlar listesinde yer aldı. Ayrıca, “Dev ve Üç Cüceler” ve “Dev ile Üç Cüce” adlı çocuk kitapları İngiltere, ABD ve Kanada’da da yayımlandı.

2016 yılında soyut sanat filmi “Sintiyatpera”yı yöneten ve senaryosunu yazan Tok, bu filmle Türkiye ve uluslararası birçok film festivalinde finale kaldı. Eylem Tok, yazılarını Sintiyapera adlı yayınevi aracılığıyla okurlarla buluşturuyor. İstanbul’da yaşamını sürdüren Tok, edebiyat ve sinema dünyasına önemli katkılar sağlamış bir isim olarak tanınır.