Eylem Tok, Türkiye’ye iade edilecek mi?

Eylem Tok’un, Türkiye’ye iadesiyle ilgili davaları ile ilgili gelişmeler sürüyor. Savcının hakime sunduğu taslak metinde Eylem Tok için Türkiye’ye iade kararı yer aldığı ortaya çıktı.

VOA’dan Can Kamiloğlu ve Mehmet Sümer’in haberine göre savcının hakime sunduğu taslak metinde Eylem Tok’un Türkiye’ye iadesi kararı yer alıyor.

Eylem Tok, oğlunu yurt dışına kaçırmıştı

17 yaşındaki Timur Cihantimur’un ehliyetsiz olarak kullandığı lüks otomobille yol kenarında park halinde bulunan 3 ATV tipi araca çarpması sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti. Birden fazla kişinin yaralandığı kaza sonrasında sürücü Timur Cihantimur annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır’a, ardından da ABD’ye kaçırılmıştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 Mart günü saat 03.50 sıralarında İstanbul’dan uçakla Mısır’a gittikleri tespit edilen anne Eylem Tok hakkında “suçluyu koruma” suçundan, Timur Cihantimur hakkında ise “taksirle öldürme ve yaralama” suçundan yakalama kararı çıkarmış ve haklarında kırmızı bülten çıkarılmasını talep etmişti.

Türkiye, geçtiğimiz ay ise anne ve oğlunun ABD’den iadesini istemişti. 14 Haziran Cuma günü ABD’nin Boston kentinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalanan Timur Cihantimur ve Eylem Tok ABD’de ayrı ayrı hakim karşısına çıkmıştı. Önceki duruşmalarda ikilinin tutukluluğunun devamına karar verilmişti.

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