Haber
İstanbul’da sahibinden kaçan inek otoyolu karıştırdı
Sahibinden kaçan inek, Kuzey Marmara Otoyolu'nu birbirine kattı.
İstanbul’da sahibinden kaçıp girdiği otoyolda tehlike oluşturan inek, trafik ekiplerinin müdahalesiyle yakalandı.
İnek otoyola çıktı
Eyüpsultan’da sahibinden kaçan inek, Kuzey Marmara Otoyolu’na girdi. Sahibinin yakalamaya çalıştığı inek, trafikte tehlike oluştururken araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Sürücüler, araçlarıyla yolda durarak ineğin önünü kesmeye çalışırken kaçmayı başaran inek, bir aracın da aynasını kırdı.
Yaklaşık 5 kilometre ilerleyen inek, trafik polislerinin müdahalesiyle yakalandı.
Kuzey Marmara Otoyolu’nda uyuya kalan beton mikseri şoförü, gişelerde tıra arkadan çarptı. Olay sebebiyle iki kişi yaralandı.
Hipokrat öneriyor: Güçlü bir beden için zerdeçalı eksik etmeyin