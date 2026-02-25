Gümüşhane’de araçlar birbirine ok gibi saplandı: 1 ölü, 3 yaralı

Gümüşhane’de feci kaza

Gümüşhane’de Özcan Mahallesi Elmalı Caddesi üzerinde iftara dakikalar kala iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Ali Ç. yönetimindeki otomobil ile karşı istikametten gelen Hacıbey G. idaresindeki otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda birbirine girdi.

Çarpışmanın etkisiyle ön yolcu koltuğunda bulunan Ali K. ağır yaralandı. Aynı araç sürücüsü Ali Ç. ile araçta bulunan Emine Ç. ve diğer otomobilin sürücüsü Hacıbey G. ise hafif yaralandı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ali K., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.