Hatay’da suç makinası 3 kadın yakalandı

Hatay‘da hırsızlar kendilerini ele verdi

Hatay’da yüzlerini gözlük ve şapkayla gizleyerek hırsızlık yapan 3 kadın, polis ekipleri tarafından yakalandı. Kadınların ikisinin 28’er suç kaydı, birinin 18 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Kadınların Gaziantep, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş illerini gezerek hırsızlık yaptıkları öğrenildi.

Erzin ilçesi Bahçelievler Mahallesi’ndeki bir evde yaşanan hırsızlık olayında faillerin S.Ç., Ç.Ç. ve N.K. isimli kadınlar olduklarını tespit edilmesinin ardından; 28 hırsızlık suç kaydı olan S.Ç., 18 hırsızlık kaydı olan Ç.Ç. ve 28 hırsızlık kaydı olan N.K. kısa sürede yakalandı.

Adli makamlara sevk edilen 3 kadın tutuklanarak cezaevine teslim edildi.