Kastamonu’da fenalaşan sürücü şarampole uçtu

Kastamonu‘da fenalaşan sürücü kaza yaptı
Kastamonu’da sürücüsünün direksiyon başında fenalaştığı hafriyat kamyonu şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
K.K. (60) idaresindeki hafriyat kamyonu, sürücüsünün fenalaşması sonucunda bariyerlere çarpıp şarampole devrildi. Kamyonun içinde kalan sürücü kıl payı kurtulurken yaralandı.
Yaralı sürücü, çevredeki vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi. Kazanın yaşandığı yol kısa süreli trafiğe kapatılmasının ardından ekiplerin çalışmalarının sonucunda trafiğe geri açıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yürekleri ağza getiren kaza böyle görüntülendi – Video