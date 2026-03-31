Kastamonu’da fenalaşan sürücü şarampole uçtu

Kastamonu'da hafriyat kamyonu sürücüsünün fenalaşması sonucunda kamyon şarampole devrildi.

NationalTurk TR 31/03/2026
Kastamonu‘da fenalaşan sürücü kaza yaptı

Kastamonu’da sürücüsünün direksiyon başında fenalaştığı hafriyat kamyonu şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'da fenalaşan sürücü kaza yaptı

K.K. (60) idaresindeki hafriyat kamyonu, sürücüsünün fenalaşması sonucunda bariyerlere çarpıp şarampole devrildi. Kamyonun içinde kalan sürücü kıl payı kurtulurken yaralandı.

Yaralı sürücü, çevredeki vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi. Kazanın yaşandığı yol kısa süreli trafiğe kapatılmasının ardından ekiplerin çalışmalarının sonucunda trafiğe geri açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yürekleri ağza getiren kaza böyle görüntülendi – Video

NationalTurk TR31/03/2026
0 Bir dakikadan az
