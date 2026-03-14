Hatay’da 7 yaşındaki Zeynep protez bacağına kavuştu

Hatay’da 7 yaşındaki Zeynep, protez bacağıyla yeniden yürümeye başladı.

NationalTurk TR14/03/2026
Hatay’da umudun adı Zeynep oldu

Hatay’da depremde annesini, babasını ve 4 kardeşini ve sağ bacağını kaybeden 7 yaşındaki Zeynep, kendisi için yapılan Barbie çıkarmalı protez bacağıyla yeni hayatına başladı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma uğrattığı Antakya ilçesi Saraykent Mahallesi’nde Zeynep Koyun; annesini, babasını ve 4 kardeşini kaybetti.
Depremin kurtulurken sağ bacağını kaybeden 7 yaşındaki Zeynep, ailesini kaybettikten sonra amcasının ailesiyle yaşıyor.  Zeynep Yüksek Teknolojili Protez Ortez Üretim ve Rehabilitasyon Ünitesi’nde özel olarak yapılan Barbie çıkarmalı protezi ile umuda adım attı. O anlar binlerce vatandaşa duygusal anlar yaşattı.

