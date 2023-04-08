HKP, İşçiler ve kadınlar ağırlıklı aday listesini YSK’ye teslim etti

HKP Genel Sekreter Yardımcısı Sait Kıran, “Biz oy moy derdinde değiliz. Biz halkımıza kendimizi anlatmak, halkımız tarafından anlaşılmak için mücadele ediyoruz. Halkımız bizi anlayacak ve gerçek demokratik bir halk iktidarı kuracağız” diye konuştu.

HKP, 14 Mayıs’ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na teslim etti.

Aday listesini YSK’ye teslim eden heyette HKP Genel Başkan Yardımcısı Metin Bayyar, HKP Genel Sekreteri Ali Serdar Çıngı, HKP Genel Sekreter Yardımcısı Sait Kıran, HKP Genel Sekreter Yardımcısı Tacettin Çolak ve HKP MYK Üyesi Adnan Okur bulundu.

HKP LİDERİ İSTANBUL’DAN ADAY

HKP Genel Başkanı Nurullah Efe İstanbul 1’inci Bölge 1’inci sıradan aday oldu. Listede işçiler, kadınlar, çiftçiler, esnaflar, öğrenciler, avukatlar, mimarlar, mühendisler de yer aldı.

İŞÇİ VE KADIN ADAYLAR ÖNE ÇIKTI

HKP Genel Sekreter Yardımcısı Sait Kıran, 81 ilde 87 seçim çevresinde 600 milletvekili ile seçime katıldıklarını belirtti.

81 ilde, 87 seçim çevresinde, 600 milletvekili adayımızla katılacağımız 14 Mayıs 2023 Seçimleri için tüm evrakları teslim ederek YSK'ye başvurumuzu tamamladık.

📌600 milletvekili adayımızdan 200'ü kadınlardan oluşmaktadır.

📌54 seçim çevresinde birinci sırada kadın adaylarımız… pic.twitter.com/MIRWaknhbr — HKP (@kurtuluspartisi) April 7, 2023

Sait Kıran, özetle şunları kaydetti:

“AKP iktidarının halkımıza ve ülkemize yaşattığı zulme karşı mücadele etmek için uzun yıllardır uğraşıyoruz. AKP’nin bütün haksızlıklarına, yolsuzluklarına, yasa dışılıklarına karşı gerek hukuki, gerek fiili mücadelemizi yürüttük, yürütmeye devam ediyoruz. Bu çerçevede halkımıza ulaşabilmek, bu mevcut iktidarın ve meclisteki Amerikancı burjuva muhalefetin gerçek kurtuluş sağlayamayacağını, halkımızın sorunlarının çözümünün gerçek demokratik bir halk iktidarında olduğunu haykırmak, bu uğurda halkımıza düşüncelerimizi açıklamak için tüm ülkede, 87 seçim çevresinde 600 milletvekili adayıyla başvurmuş bulunuyoruz. 600 milletvekili adayımızdan 350’si işçilerden, 200’ü ise kadınlardan oluşmaktadır.”

“İKBAL VE KOLTUK İÇİN DEĞİL…”

Kıran, “Biz oy moy derdinde değiliz. Biz halkımıza kendimizi anlatmak, halkımız tarafından anlaşılmak için mücadele ediyoruz. İkbal için değil, koltuk için değil, dünyalık edinmek için değil, gerçekten bu halka hizmet etmek için mücadele eden HKP, er geç bu mücadelesinde başarıya ulaşacak. Halkımız bizi anlayacak ve gerçek demokratik bir halk iktidarı kuracağız” diye konuştu.

Kıran, Mustafa Kemal Atatürk’ün “Söz konusu vatansa gerisi teferruattır” sözünü hatırlattı.

KADINLAR BİRİNCİ SIRADA

HKP Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ayça Okur ise 87 seçim çevresinin 54’ünde kadınların birinci sıradan aday olduğunu belirtti.