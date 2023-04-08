Oy Pusulası Belli Oldu: İşte Partilerin Pusuladaki Yeri

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs seçimlerinde ittifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekimini yaptı. Oy pusulasında Cumhur İttifakı 8. sırada, Millet İttifakı 18. sırada yer aldı.

Partiler ve ittifakların oy pusulasındaki yerleri belli oldu. Sosyalist Güç Birliği İttifakı 5. sırada, Cumhur İttifakı 8. sırada, Emek ve Özgürlük İttifakı 9. sırada, Millet İttifakı 18. sırada, Ata İttifakı ise 19. sırada yer aldı.

YSK tarafından çekilen kuraya göre siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki sıralaması şöyle:

1. Yeni Türkiye Partisi

2. Türkiye Değişim Partisi

3. Millet Partisi

4. Hak ve Özgürlükler Partisi

5. Sosyalist Güç Birliği İttifakı

6. Genç Parti

7. Memleket Partisi

8. Cumhur İttifakı

9. Emek ve Özgürlük İttifakı

10. Büyük Türkiye Partisi

11. Adalet Birlik Partisi

12. Anavatan Partisi

13. Yenilik Partisi

14. Halkın Kurtuluş Partisi

15. Milli Yol Partisi

16. Vatan Partisi

17. Güç Birliği Partisi

18. Millet İttifakı

19. Ata İttifakı

20. Bağımsız Türkiye Partisi

Siyasi partilerin ittifak içindeki sıralaması ise çekilen kuraya göre şöyle oldu:

Ata İttifakı:

* Adalet Partisi

* Zafer Partisi

Cumhur İttifakı:

* Büyük Birlik Partisi

* AK Parti

* Yeniden Refah Partisi

* Milliyetçi Hareket Partisi

Emek ve Özgürlük İttifakı:

* Yeşil Sol Parti

* Türkiye İşçi Partisi

Millet İttifakı:

* Gelecek Partisi

* Demokrat Parti

* DEVA Partisi

* Cumhuriyet Halk Partisi

* İYİ Parti

* Saadet Partisi

Sosyalist Güç Birliği İttifakı:

* Türkiye Komünist Partisi

* Türkiye Komünist Hareketi

* Sol Parti

Aday Listeleri İçin Süre Bitiyor

Partilerin milletvekilleri aday listeleri için son gün yarın (9 Nisan). Yarın saat 17.00’ye kadar siyasi partiler milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na sunmak zorunda.

Şu ana kadar MHP, TKP, HKP ve Millet Partisi milletvekili aday listelerini YSK’ya teslim etti.

Teslim edilen listeler YSK tarafından incelenmeye başlanacak, eksiklik bulunması halinde bunların tamamlanması için ilgililere 14 Nisan’a kadar süre tanınacak. Ardından geçici aday listeleri 15 Nisan’da, kesin listeler ise 19 Nisan’da ilan edilecek.

Siyasi partilerin seçim çevreleri itibarıyla milletvekili kesin aday listeleri ile bağımsız adaylar, radyo, televizyon, Resmi Gazete ve illerde ilan edilecek.

Seçimdeki diğer pusula ise Cumhurbaşkanı adayları için hazırlanacak. Cumhurbaşkanı adayları için kura çekimi daha önce yapılmış ve Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan sırası oluşmuştu.

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