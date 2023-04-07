HKP’den HDP ve TİP’e tepki: Amerikan uşakları

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut’un HDP, TİP ve Erkan Baş’ı eleştiren yazısını internet sitesi üzerinden yayımladı.

Nurullah Efe Ankut: ‘ÜLEN SOL MASKELİ AMERİKAN UŞAKLARI…’

‘Ülen sol maskeli Amerikan uşakları! Hayatta onur diye de bir şey var. Bu erdem hiç mi bir şey ifade etmiyor size?’ başlığıyla yayımlanan yazıda şu ifadelere yer verildi:

Kendilerini sol, sosyalist diye pazarlayan şu onursuzlar, “NATO’ya hayır!”, diyemiyor ya…

Bunlardan Amerikancı Burjuva Kürt Hareketi PKK’nin siyasi plandaki temsilcisi HDP-Yeşil Sol Parti, zaten evvel ezel Amerikancıdır, NATO’cudur, Avrupa Birlikçidir.

Velhasıl; Uluslararası Emperyalizmin tüm siyasi, askeri ve ajan örgütleriyle iç içedir.

Bunların kucağında oynayan bir de yeni yetme ikbal avcısı Arivistlerden derleşik TİP var, değil mi?

Bunlar, görüldüğü ve bilindiği gibi birkaç gün önce, ABD Emperyalist Haydudunun emrinde ve komutasındaki saldırgan askeri savaş örgütü NATO’nun, Finlandiya’yı da içine alarak genişlemesine “Hayır”, diyemedi, Meclisteki oylamada.

HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut’un 25 Ekim 2015 TRT Seçim Konuşması