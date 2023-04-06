TİP’den şaşkınlık yaratan hamleler devam ediyor

TİP’te dikkati çeken bir başka hamlede Katarlı şirketin yıllardır yorumcuğunu yapan Önder Özen’in, Erkan Baş’ın yanında objektiflere yansıması oldu.

Erkan Baş’tan Katarlı sürprizi

Al Jazeera Media Network’ün sahibi olduğu Nasır el-Halifi tarafından 1 Ocak 2014’te kurulan Katarlı eğlence şirketi olan

beIN Media Group’un TMSF’den satın aldığı Süper Lig’in yayıncısı olan beIN SPORTS‘un yıllarca yorumculuğunu yapan Önder Özen TİP’li gençleri şaşkına çevirdi.

Katar beIN Sports’ta yıllardır yorumculuk yapan Metin Tekin ve Önder Özen bu sezon başı beIN Spordan ayrılarak sosyal medyaya yatay geçiş yapmıştı.

Türkiye İşçi Partisi lideri Erkan Baş, ünlü yorumcu Önder Özen ve eski milli basketbolcu Remzi Dilli ile partinin spor politikalarıyla ilgili 10 maddelik manifestosunu duyurdu. Partide spor politikaları çalışma grubu üyesi olduğu bilinen Önder Özen konuşmasında, Türkiye’de spor yapmanın maliyetli olması nedeniyle tepkisini dile getirdi.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Spor Politikaları Çalışma Grubu Koordinatörü ve Milli Sporcu Remzi Dilli ile TİP Spor Politikaları Çalışma Grubu Üyesi Önder Özen’in katılımıyla partisinin spor politikalarıyla ilgili 10 maddelik manifestosunu açıkladı.

SPOR YAPMANIN MALİYETLİ OLMASINA TEPKİ GÖSTERDİ, YILLARDIR YORUMCUSU OLDUĞU DECODER’İ ELEŞTİRDİ

Spor Politikaları Çalışma Grubu Üyesi futbol yorumcusu Önder Özen spora başladığı yıllarda antrenman yaptığı alanların birçok spora uygunken, şu an sadece futbola ve tüketime uygun yerlere dönüştürülmesine tepki gösterdi.

Spor yapmanın artık maliyetli olmasına tepki gösteren Önder Özen, şunları söyledi:”Ben o zaman 10 yaşındaydım bunun bir maliyeti yoktu. Bize dediler ki ‘Bir tane şortun olsun bir tane fanilan olsun gelin buraya.’ Spor tesisinin insanlara vaadi benim için şöyleydi; 10 yaşındaki çocuk için gelip burada top oynayabilirsin, 18 yaşındaki bir okçu için gelip burada öğleden sonra ok atabilirsin. Orada maratoncular koştu atletler atladı okçular yay gerdiler, biz futbol oynadık. Şimdi o stat yok. Orası millet bahçesi oldu yerine bambaşka bir sadece futbol oynanabilecek bir futbol stadyumu yapıldı.

”Sonra sende deplasmandaki maçları izlemek için gidip decoder alırsın.”

Yarım milyonluk şehirde bir tane futbol stadı var ve o stadın 10 yaşındaki çocuğa vaadi çok şanslıysan sen de işte Cristiano Ronaldo olabilirsin, 20 yaşına geldiğinde eğer işsizsen bunun etrafında simit satabilirsin veya su satabilirsin o kalabalığa. Eğer işin varsa para biriktirip bir öğrenciysen veya tüketici olabilirsin o statta. Sonra biz seni Eskişehirspor’u yaparız, sonra sende deplasmandaki maçları izlemek için gidip decoder alırsın.”

Teknik Direktör ve Futbol Yorumcusu Önder Özen: "Pandemide futbolculara 'Çıkın, oynayın' dediler. Bir futbolcu dahi 'Ne oluyor, benim sağlığım, ailem yok mu?' diyemedi. İtaatkar nesiller böyle yürüyüp gidiyor. Ben buna karşıyım, benim gibi düşünenleri yanıma davet ediyorum." pic.twitter.com/NjbVdXMrap — Türkiye İşçi Partisi (@tipgenelmerkez) April 3, 2023

Türkiye İşçi Partisi’nin spor politikalarıyla ilgili manifestosunda ise şu dilekler yer aldı:

Sporda bütünlüklü bir planlama sağlanmalı.

İnsanlar kolay, bedava bir şekilde spora ulaşmalı. Bunla ilgili olarak kentsel mekanlar yeniden düzenlenmeli.

Eğitim ve spor, paralel hale gelmeli. İki konuyla ilgili politikalar arasında eş güdüm sağlanmalı.

Her branşa gerektiği kadar destek verilmeli. Tüm spor dalları yaygınlaştırılmalı.

Spor emekçilerinin sorunları çözülmeli. Sendikanın önü açılmalı, haklarını almalarının önündeki engeller kaldırılmalı.

Sporda şiddet önlenmeli.

Her alanda olduğu gibi spor yönetimi de demokratikleşmeli.

Sporun mali denetimi sağlanmalı.

Federasyon yönetimlerinde nitelikli kadrolar yer almalı.

Eskispor, Fenerbahçe U21, Hacettepe, Polatlı Bugsaşspor takımlarında görev yapan Önder Özen Beşiktaş başkanı Fikret Orman’ın göreve gelmesinden kısa bir süre sonra 22 Mayıs 2013 tarihinde düzenlenen basın toplantısında 3 yıllığına Beşiktaş futbol takımının futbol direktörü olarak görev yapacağını duyurulmuştu.

Göreve geldiğinden kısa bir süre sonra kendisi ile röportaj yapmak isteyen Kanaltürk Televizyonununun talebine karşılık ‘Sergen Yalçın gelirse röportaj yaparım’ şeklinde yanıt vermişti.

Sergen Yalçın ise Önder Özen’e konuk olduğu programda çok sert açıklamalar yapmıştı.

İşte o sözler:

”Önder Özen’in Sergen Yalçın gelirse röportaj yaparız’ cümlesi benim çok hoşuma gitmedi.”

“Ben hemen hemen 6-7 senedir televizyonculuk yapıyorum. Bu süre zarfında kimseyle röportaj yapmadım. Ben röportaj yapacak bir televizyon figürü değilim. Ama ‘Sergen Yalçın gelirse röportaj yaparız’ cümlesi benim çok hoşuma gitmedi. Futboldan anlamakla göreve geliniyorsa benim 150 tane arkadaşım var futboldan çok iyi anlıyorlar. Hatta futboldan en az benim kadar anlıyorlar. Avrupa’daki her futbolcuyu da tanıyorlar. O zaman onları getirelim hepsi bir yerde genel koordinatör olsunlar. Futbolda haddini bilmek de önemlidir. Öncelikle insanın haddini bilmesi lazım. Ondan sonra konuşması lazım. Benim Önder Özen’e tavsiyem ayakları biraz yere bassın. Televizyonlarda falan biraz fazla konuşmaya başladı. Bir şey söylediği zaman buradan cevap ağır gelir. Benim vereceğim cevap onunki gibi hafif olmaz. Çünkü bunlar hassas konular.”

Önder Özen: Tiyatro rolü yapan Fenerbahçeliler var

Önder Özen geçtiğimiz günlerde Fenerbahçeli futbolcular için ”Tiyatro yapan var, tribüne oynayan var, ‘ben acayip Fenerbahçeliyim’ rolünü yapan var, onun yardımcısı da var… 1-2 tane başrol var, 1-2 tane de yardımcı aktör var…” diyerek Fenerbahçeli futbolcuları suçlamıştı.

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