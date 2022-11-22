Devlet Bahçeli Erdoğan Sisi Görüşmesini Yorumladı

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Bahçeli, Erdoğan-Sisi görüşmesine ilişkin “Cumhurbaşkanımızın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Katar’da kurduğu temas doğru bir temastır. Bize göre arkası getirilmelidir” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM’deki grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yaptığı konuşmada Erdoğan’ın Dünya Kupası için gittiği Katar’da Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi ile temasına değinen Bahçeli “Cumhurbaşkanımızın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Katar’da kurduğu temas doğru bir temastır. Bize göre arkası getirilmelidir” ifadelerini kullandı.

Bahçeli ayrıca “Teröriste tek bir şey söylemeyen ya da söyleyemeyen CHP’li grup başkanvekilleriyle bazı milletvekillerinin HDP ile el ele tutuşup terörle mücadelede muazzam işler yapan İçişleri Bakanımıza saldırmaları, hükümeti karalamaya çalışmaları siyasi namus ve milli onur yokluğunun apaçık kanıtıdır. İçişleri Bakanımıza ‘alçak’ diyen, haksız suçlamalarda bulunan, surda gedik açmak için çırpınan, kale duvarlarını yıkmak için dinamit görevi görenler PKK/YPG adına saldıranların topu aşağıların aşağısıdır, alçaktır, namerttir.” diye konuştu.