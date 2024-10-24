İki teröristin kimliği tespit edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısında etkisiz hale getirilen erkek teröristin, terör örgütü PKK üyesi “Rojger” kod adlı Ali Örek olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Teröristlerin kimlikleri belli oldu

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Dün TUSAŞ’ta meydana gelen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen erkek teröristin kimliği belli oldu. Hainin, PKK terör örgütü üyesi ‘Rojger’ kod adlı Ali Örek olduğu tespit edildi. Diğer kadın teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor. Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Hiçbir terör saldırısı bizi yıldıramaz. Aziz milletimizi sindiremez.”

İçişleri Bakanı Yerlikaya, “TUSAŞ’a düzenlenen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen kadın teröristin PKK’lı Mine Sevjin Alçiçek olduğu tespit edildi.” dedi.

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TUSAŞ saldırısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘dan açıklama geldi.