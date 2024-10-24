Antalya’da Starbucks şubesine molotoflu saldırı

Antalya’da Starbucks şubesine yüzü maskeli bir kişi saldırı düzenledi.

Antalya’da korku dolu anlar

Olay, saat 22.45 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi Ali Çetinkaya Caddesi üzerindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğugarajı Ticaret ve Kültür Merkezi girişinde bulunan kahve zinciri şubesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işletmenin kapanış saatine yakın bir zamanda kapüşonlu ve yüzü maskeli kimliği belirsiz bir kişi tarafından mağazanın giriş kapısına plastik şişe içerisinde yanıcı madde bulunan molotofkokteyli atıldı.

Çalışanlar yangın tüpü ile söndürdü

İş yeri çalışanlarının yangın tüpü ile zamanında müdahalesi ile alevler büyümeden söndürüldü. Kimliği belirsiz kişi ise yaya olarak olay yerinden uzaklaştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine Antalya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı devriye ekiplerinin yanı sıra, Terörle Mücadele (TEM), Asayiş Şube Müdürlüğü ve diğer birimlere ait çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler kimliği belirsiz saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.