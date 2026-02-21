TürkiyeHaberVideo

İndirimin altından küf çıktı: Dondurma şok etti!

İndirimli olarak satılan dondurma küflü çıktı. Dondurmayı alan vatandaş büyük şok yaşadı.

21/02/2026
İndirim oyunuyla vatandaşın sağlığını tehlikeye attı

Bir marketin indirimli olarak sattığı ürünü alan vatandaş büyük şok yaşadı. Küflü çıkan dondurmayı gören vatandaş neye uğradığını şaşırdı.
Marketten aldığı dondurmaların küflü olduğunu fark etmeden yiyen vatandaş mide ağrısı çekmeye başladı. Daha sonra sondurmalara baktığında dondurmalardın her yerinde küf olduğunu gören kadın büyük bir şok yaşadı. 
Küflü dondurmaları videoya çeken vatandaş ilgili markandan bu konuda şikayette bulundu. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran videoyu gören vatandaşlar durumu tepki gösterdi.

