34 yıldır su içemiyor: Suya ve gülmeye hasret kaldım

Ankara ’da yaşayan 79 yaşındaki Mustafa Akbıyık, 34 yıldır su içemediğini belirterek yaşadığı zorlu süreci anlattı. 1992 yılında sobalı evlerinde eşiyle birlikte kömürden zehirlendikten sonra sudan tiksinmeye başladığını söyleyen Akbıyık, o günden bu yana yalnızca çay ve gazoz içebildiğini ifade etti.

Kömür zehirlenmesi sonrası başladı

Mustafa Akbıyık, olayın kirada oturdukları dönemde yaşandığını anlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Kirada otururken kömürden zehirlendik. Evde bir koku vardı o kokunun içerisinde ben yattım. Sabah oldu kalkamadık, komşu geldi. Komşu, ‘bunlar niye hala yatıyor, daha önce hiç bu saate kadar yatmazlar’ dedi. Pencereyi açtığında içeriden dışarı pis bir duman çıkmış. Hemen zehirlendiler diye polisi aramış.”

“Komadan çıktıktan sonra su içemedim”

Hastanede iki gün komada kaldığını belirten Akbıyık, komadan çıktıktan sonra su içememeye başladığını söyledi.

“Komadan çıktıktan sonra su içemedim. Eve geldiğimde hala koku vardı. Ondan sonra su içmekte çok zorlandım. Bir yudum içiyorum ama tiksiniyorum. Kendimi kaybediyorum. İlaç içeceğim zaman çocuklar elimi ayağımı tutuyorlar.”

“Suya hasret kaldım”

Yıllardır birçok hastaneye başvurduğunu ancak sorunun çözülemediğini dile getiren Akbıyık, yaşadığı durumu şöyle anlattı:

“Bütün Ankara’da ne kadar hastane varsa, ne kadar yer varsa her yere gittim. 1992 yılından bu zamana kadar suya hasret kaldım ve gülmeye hasret kaldım.”

“Ben de mutlu olmak istiyorum”

Günde yaklaşık 15 bardak çay içtiğini söyleyen Akbıyık, artık su içebilmek istediğini belirterek şu sözleri kullandı:

“Çay dışında bir şey içemiyorum. Kola olsun, meyve suyu olsun onları asla içemiyorum. Sadece gazoz ve günde 15 bardak çay içiyorum. Ben de artık yaşamak istiyorum. Şu iki günlük dünyada ben de mutlu olmak istiyorum. Su içeyim, kola içeyim, meyve suyumu içeyim.”