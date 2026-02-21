Bağcılar’da dövülen çocuğu kurtarmaya çalışırken bıçaklandı

Olay, 12 Şubat 2026 günü saat 18.45 sıralarında Yıldıztepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bıçaklı kavga ihbarı üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Çöpür’ü ambulansla hastaneye kaldırdı.
Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, olaya karıştığı belirlenen 18 yaşından küçük 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Oğuzhan Çöpür’ün, bir kişinin darp edildiğini görmesi üzerine kavgayı ayırmak istediği, bu sırada çıkan arbede sırasında 6 yerinden bıçaklandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.