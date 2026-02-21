HaberNationalTurkTürkiyeVideo

Kocaeli’de trafik magandası kameraya takıldı!

Kocaeli'de bir motorsikletlinin zor anları böyle kayıt altına alındı.

21/02/2026
Kocaeli‘de trafikte korkutan anlar

Kocaeli bir otomobil sürücüsü tek şeritli yolda motorcuyu sıkıştırdı. Başka bir motorcunun kamerasına takılan sürücü hakkında işlem başlatıldı.

Tek şeritli yolda yolculuk yapan motosiklet sürücüsünü bir aracın sürücüsü sıkıştırdı. Başka bir motorlu ise olay anını videoya çekerek trafik polisine şikayette bulundu.

Hatalı sürücüye tepki gösteren trafik polisi, “Size bu ehliyeti kim verdi? Böyle viraj içerisinde araç sollanır mı? Bu çocuğa bir şey olsa nasıl hesap vereceksiniz?” dedi. Motosikletli sürücüyü sıkıştıran şahıs ise kendini korumaya devam etti. Polis sürücü için gerekli işlemleri uyguladı.

21/02/2026
