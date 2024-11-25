İstanbul’da aile katliamı: 8 kişi hayatını kaybetti

İstanbul’da dün yaşanan dehşet verici olaylar zinciri, 8 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Bahadır Aladağ (33), saat 16.00 sıralarında Büyükçekmece Celaliye Çayır 1 Sokak’ta, henüz bilinmeyen bir nedenle annesi Necmiye Aladağ (55), babası Muhammet Aladağ (65) ve kız kardeşi Buket Aladağ’a (30) silahla ateş etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, baba Muhammet Aladağ’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, anne Necmiye Aladağ ve kız kardeş Buket Aladağ hastaneye kaldırıldı. Ancak anne Necmiye Aladağ, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Saldırgan Bahadır Aladağ, saat 17.00 sıralarında Avcılar Cemil Meriç Sokak’ta bir kuaför dükkanına silahlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda iş yerinde çalışan Mehmet Salih Özsökük (30) hayatını kaybederken, saldırganın eniştesi Gökhan Soylu (34) ağır yaralandı. Olayın ardından Aladağ, aracına binerek Esenyurt’a gitti.

Esenyurt Fatih Mahallesi 853 Sokak’ta saat 17.30 sıralarında kuzeni Şadan Serdar Buke’ye (33) de silahla ateş eden Aladağ, ardından aracına binerek başına ateş ederek intihar etti. Yaralanan Buke, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, 4 kişiyi öldüren ve 3 kişinin yaralanmasına sebep olan Bahadır Aladağ’ın araç içerisinde ölü bulunduğu belirtildi. Araç içerisinde yapılan aramada olaylarda kullandığı tabanca ve 9 adet boş kovan bulundu. Şüpheli hakkında yapılan sorgulamada, Aladağ’ın ‘Uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan çok sayıda suç kaydı olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, yaşanan bu trajik olaylar zinciri İstanbul’da büyük üzüntü ve şok yarattı.

Bebeklerin ihmaliyle ölümlerine neden olduğu iddia edilen ve anlaşmalı hastanelerle haksız kazanç sağladığı öne sürülen Yenidoğan Çetesi davasında, mahkeme ara kararını açıkladı.

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