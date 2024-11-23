Yenidoğan çetesi davasında tutukluluk devam kararı

İstanbul’da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi’nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın 6. gününde ara karar açıklandı. Mahkeme, duruşmanın 26 Kasım saat 11.00’a ertelenmesine hükmederken, tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İstanbul’da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 22’si tutuklu toplam 47 sanığın yargılandığı dava, 6. gününde devam ediyor. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adliyenin konferans salonunda görülen duruşmada, Medisense şirketinin sahibi olan, anlaşma yaptığı hastanelerin yenidoğan yoğun bakımlarını işleten, bebeklerin ihmalden ölmesine neden olan örgüt lideri doktor Fırat Sarı’nın avukatı, savunma yaptı.

Fırat Sarı’nın avukatı, “Basın aracılığıyla bir savcının tehdit edilmesinden dolayı bu davada baskı oldu benim müvekkilim 7 aydır tutukludur. Hiçbir bebek kasıtlı olarak öldürülmemiştir” diyerek müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Savunma yapan sanık Fırat Sarı ise, “Ben terör örgütü üyeliğinden topluma kazandırma yasasıyla çıktım” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Savcısı sanığa, “Sağlıklı çocukların ilaç verilip yoğun bakıma alındığı oldu mu? Hasan Basri öyle söylüyor” dedi. Fırat Sarı ise, “Onu insan yapmaz asla söz konusu değil” diye yanıtladı.

Duruşma ertelendi

Ara kararını açıklayan mahkeme, duruşmanın 26 Kasım saat 11.00’a bırakılmasına hükmetti. Tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma Salı günü sanık savunmaları ile devam edecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’nin (UTTS) etkin uygulanabilmesi için tüm tarafların yükümlülüklerini zamanında yerine getirmesi gerektiğini açıkladı.

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