Türkiye’de 13 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor

Türkiye, çocukları sosyal medyanın olumsuz etkilerinden korumak amacıyla önemli bir adım atıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 13 yaş altı çocukların sosyal medya platformlarına erişimini yasaklamak üzere bir düzenleme hazırlığı içinde. BTK Başkan Yardımcısı Abdülkerim Gün, TBMM Akran Zorbalığı Alt Komisyonu’na yaptığı bilgilendirmede, ABD’nin Florida eyaletinde 13 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımının yasak olduğunu, Avustralya’da ise 16 yaş altı çocuklar için benzer bir düzenlemenin yasalaşma aşamasında olduğunu belirtti.

Gün, Türkiye’de de benzer bir uygulamanın hayata geçirilmesi için 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun’da değişiklik yapılmasının planlandığını ifade etti. Bu düzenleme ile ortaokul öğrencilerinin sosyal medya uygulamalarına erişiminin yasaklanması hedefleniyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da çocukların sosyal medya ve akıllı telefon kullanımına ilişkin dünya örneklerini inceleyerek benzer adımlar atmayı planlıyor. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Daire Başkanı Eda Şirnevai, TBMM Çocuk Hakları Komisyonu ile bu konuda ortak çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Dünyada çocukların sosyal medya kullanımına yönelik çeşitli düzenlemeler bulunuyor:

Çin: 16 yaş altı çocukların sosyal medya hesabı açması ebeveyn iznine bağlı. Ayrıca saat 22.00-06.00 arasında mobil cihazlara giriş ve internet erişimi yasak.

ABD: Bazı eyaletlerde 14 yaş altındakilere sosyal medya kullanımı yasaklandı ve bu düzenleme 2025’ten itibaren geçerli olacak.

Fransa: 15 yaş altındakilerin sosyal medyaya girişi ebeveyn iznine bağlı.

Güney Kore: 16 yaş altı çocuklar için gece 24.00-06.00 arasında çevrimiçi oyun oynamak yasak.

İtalya: 14 yaş altındakilerin cep telefonu sahibi olması ve 16 yaş altındakilerin sosyal medya profili açması yasak.

Büyükçekmece‘de anne ve babasını öldüren Bahadır Aladağ, Avcılar’da kuaför dükkanında bir kişiyi öldürdü, bir kişiyi yaraladı; Esenyurt’ta kuzenini yaraladıktan sonra intihar etti. Olaylar sonucunda toplam 8 kişi hayatını kaybetti.

Turizm Tatil Seyahat öneriyor: Lüks ve doğanın buluşma noktası: Pullman Maldives Maamutaa