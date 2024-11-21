İstanbul’da şiddetli lodos hayatı felç etti

İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları sonrası etkili olmaya başlayan şiddetli lodos, özellikle Avcılar Ambarlı Sahili’nde yaşamı olumsuz etkiledi. Kuvvetli rüzgârın etkisiyle denizde oluşan dev dalgalar, kıyıdaki balıkçı teknelerine büyük zarar verdi.

İstanbul’da deniz taştı

Deniz suyu taşarak kıyı bölgelerine ulaştı ve sahil hattında yürüyüş yapan vatandaşlar zorluk yaşadı. Balıkçılar ise teknelerini korumak için yoğun çaba harcadı. Bazı vatandaşlar ise lodosun oluşturduğu dalgaları izlemek için sahile akın etti.

Meteoroloji yetkilileri, lodosun birkaç gün daha etkili olacağını belirterek, kıyı bölgelerinde yaşayan vatandaşlara tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Denizdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edilirken, deniz ulaşımında ciddi aksamalar meydana geldi.

İstanbul genelinde etkisini hissettiren şiddetli lodos, çatı uçmalarına ve ağaç devrilmelerine de yol açtı. Uzmanlar, vatandaşların mümkünse dışarı çıkmamalarını, sahil kesimlerinden uzak durmalarını ve araçlarını ağaç altlarına park etmemelerini tavsiye etti.

Yetkililer, olası zararları en aza indirmek için çalışmalarını sürdürdüğünü ve vatandaşlardan acil durumlar için 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aramalarını istedi. Lodosun etkisinin önümüzdeki günlerde azalması bekleniyor.