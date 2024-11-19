GİB’den yeni uygulama: Akaryakıt alımlarında ulusal taşıt tanıma sistemi zorunluluğu

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), akaryakıt satışlarında kullanılacak Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’nin (UTTS) detaylarını açıkladı. Yapılan açıklamada, 1 Ocak 2025 itibarıyla zorunlu hale gelecek sistemin, akaryakıt ve LPG alımlarında vergi mükelleflerinin işte kullandıkları taşıtlar için etkin bir şekilde uygulanacağı belirtildi.

GİB’ten açıklama

UTTS kapsamında, taşıtların depo girişlerine taşıt tanıma birimleri takılacak. Akaryakıt pompalarına entegre edilecek okuyucu cihazlar, bu birimlerle haberleşerek taşıtın plaka bilgisini otomatik olarak yeni nesil pompa ödeme kaydedici cihazlara (YN Pompa ÖKC) aktaracak. GİB, bu sistemle birlikte plaka bilgisinin manuel olarak girilmeyeceğini ve belgelerin sistem üzerinden otomatik düzenleneceğini vurguladı.

Belgelendirme ve vergi usulleri

Yakıt alımı sonrası düzenlenen ödeme kaydedici cihaz fişlerinin, sistem kapsamında düzenlendiğini gösteren bilgileri içereceği açıklandı. UTTS dışında düzenlenen belgelerin, vergi kanunları açısından hiç düzenlenmemiş sayılacağı ve bu belgelerin akaryakıt giderlerini belgelendirmede kullanılamayacağına dikkat çekildi.

Yetkililer ve tarafların görevleri

Sistemin zamanında ve etkin uygulanabilmesi için akaryakıt istasyonları, yetkili montaj firmaları, YN Pompa ÖKC üreticileri, bayi denetim sistemi yazılımları, akaryakıt dağıtım şirketleri ve taşıt sahiplerinin yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesi gerektiği belirtildi.

Konuya ilişkin tüm yetkili firmaların listesi, bilgi ve rehberlerin “www.utts.gov.tr” adresinde yayımlandığı kaydedildi.

Bu sistemin tam uygulanmasıyla birlikte, manuel hata riski ve vergi kaybının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, asgari ücretin bir komisyon kararıyla belirlendiğini vurguladı ve çalışanları enflasyona karşı koruma sözü verdi.

Turizm Tatil Seyahat öneriyor: Val Gardena: İtalya’nın zirvesinde eşsiz bir kış tatili