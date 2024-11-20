Kakao, stres ve yağlı gıdaların damar sağlığına etkilerini azaltıyor

İngiltere’deki Birmingham Üniversitesi’nde yürütülen ve sonuçları “Food and Function” dergisinde yayımlanan bir araştırma, stres altındayken yüksek flavanol içeren kakao tüketiminin vücudu koruyabileceğini gösterdi. Araştırmaya göre, flavanol bakımından zengin bir kakao içeceği, stresli durumlarda tüketilen yağlı yiyeceklerin damar sistemine verdiği zararı hafifletebiliyor.

Çalışmada genç ve sağlıklı bireylerden oluşan bir grup, kahvaltı olarak yüksek yağ içeren bir menü tüketti: iki tereyağlı kruvasan, çedar peyniri ve tam yağlı süt. Katılımcılar bu öğünle birlikte ya yüksek flavanol içeren kakao ya da düşük flavanol içeren kakao içeceği tüketti.

Stres ve yağlı gıdalar damarlara nasıl etki ediyor?

Deney sırasında katılımcılar, yüksek düzeyde zihinsel stres yaratan 8 dakikalık bir matematik testi uyguladı. Bu süre zarfında ve sonrasındaki dinlenme aşamasında, katılımcıların damar fonksiyonları, kardiyovasküler aktiviteleri ve beyin oksijenlenme düzeyleri ölçüldü.

Sonuçlar, stres altındayken düşük flavanol içeren kakao tüketiminin damar fonksiyonlarında belirgin bir düşüşe neden olduğunu ve bu etkinin 90 dakikaya kadar devam ettiğini ortaya koydu. Öte yandan, yüksek flavanol içeren kakao içen katılımcılarda bu olumsuz etkilerin önemli ölçüde azaldığı görüldü.

Flavanol zengini besinler ve damar sağlığı

Araştırmanın başyazarı Dr. Catarina Rendeiro, bu bulguların modern yaşamın getirdiği stresle başa çıkmak için yeni yollar sunduğunu belirtti. “İnsanlar genellikle stres altındayken yüksek yağlı yiyeceklere yöneliyor. Bu tür gıdaların damar sistemi üzerindeki zararlı etkilerini daha önce göstermiştik. Yüksek flavanol içeren besinlerin bu etkiyi hafifletebildiğini görmek umut verici,” dedi.

Biyolojik Psikoloji Profesörü Jet Veldhuijzen van Zanten ise, stresli yaşam koşullarının sağlık ve ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti. “Hazır gıdalara bağımlı olan veya stresli işlerde çalışan bireyler için küçük beslenme değişiklikleri, önemli farklar yaratabilir,” dedi.

Araştırmada flavanol açısından zengin gıdalar arasında kakao, yeşil çay, siyah çay ve çilek gibi besinler önerildi. Bu tür besinlerin damar sağlığını desteklediği ve stresin olumsuz etkilerini hafiflettiği vurgulandı.

Flavanol neden önemli?

Flavanoller, bitki bazlı besinlerde doğal olarak bulunan ve damar sağlığını destekleyen güçlü antioksidanlardır. Flavanol bakımından zengin kakao veya diğer gıdaların düzenli tüketimi, kan akışını artırarak hem kalp sağlığını hem de beyin fonksiyonlarını koruyabilir.