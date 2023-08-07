Karacabey’de Trafik Kazası: 4 Ölü

Bursa’nın Karacabey ilçesinde yol kenarında park halindeki TIR’a çarpan otomobilde bulunan şoför Orhan Çalışkan (46), Serpil Çalışkan (40), Ceyda Çalışkan (16) ve Ceyda Vatansever (16) hayatını kaybetti…

Tatil dönüşü Bursa Karacabey yolunda korkunç trafik kazası: 4 ölü, 2 yaralı!

Alınan bilgilere göre Karacabey trafik kazası bu sabah saat 5 buçuk sıralarında Bursa-Balıkesir karayolu Uluabat mevkiinde meydana geldi.

Bursa istikametinde giden Orhan Çalışkan’ın kullandığı araç, yol kenarında park halindeki TIR’a çarptı. Kaza anında TIR şoförü Harun Tanrıverdi’nin araçta uyuduğu öğrenildi.

Karacabey’de Trafik Kazasının ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi ulaştı. Araçta sıkışan otomobilin sürücüsü Orhan Çalışkan ile eşi Serpil Çalışkan, kızı Ceyda Çalışkan ve Ceyda Vatansever’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobilde yolcu olarak bulunan Z.Ş. (17) ile R.Ç. (14) ise yaralandı.

Cenazeler Bursa Adli Tıp morguna kaldırılırken yaralıların hastanede tedavisi sürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tatil dönüşü Bursa Karacabey Trafik Kazası Görüntüleri:

Karacabey’de zincirleme trafik kazası: 4 ölü

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