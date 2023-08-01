Kara para aklamakla suçlamasıyla iki yıl önce Avusturya’da yakalanan ve ABD’ye iade edilen SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz tahliye edildi.

Hakkındaki suçlamaların ardından Avusturya’da yakalandıktan sonra tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz ABD’ye iade edilmişti.

Gazeteci Uğur Dündar, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Sezgin Baran Korkmaz tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Ekim ayında kara para aklama suçlamasıyla jüri önüne çıkacak!..”

“Suç gelirlerinin aklandığını bilmesine rağmen sessiz kalmak” iddiasıyla ABD’de başlatılan soruşturma kapsamında 2021’de Avusturya’da gözaltına alınan Korkmaz Türkiye’de de soruşturuluyordu. Avusturya 15 Temmuz 2022’de Korkmaz’ın ABD’ye iade edilmesine karar vermişti.

Sezgin Baran Korkmaz Tahliye Edildi / İddianamede Neler Var?

Korkmaz, ‘1 milyar dolarlık biodizel sahtekarlığına karıştığı, haksız bir şekilde vergi dairesinden teşvik olarak alınan parayı akladığı, para transferi dolandırıcılığı’ iddialarıyla suçlanıyor.

Adalet Bakanlığı, 2021 yılının nisan ayında hazırlanan iddianameye göre, Washakie Renewable Energy LLC şirketinin ortakları olan Jacob Kingston, Isaiah Kingston ve Levon Termendzhyan tarafından Plymouth, Utah’ta biodizel üretildiği beyan edilerek 1 milyar dolardan fazla vergi iadesi alındığı, Korkmaz ve işbirliği yaptığı bu kişilerin vergi dairesini dolandırarak aldıkları teşvik gelirleriyle lüks evler ve çeşitli emlaklar satın aldıkları kaydedildi.

Korkmaz’ın, ABD Vergi Dairesi’nden (IRS) elde ettikleri yasadışı teşvik gelirleriyle Türkiye’de havayolu şirketi Borajet, ilaç firması Biofarma, şirketleri de satın aldıkları kaydedildi.

‘Sahtekarlık’ yoluyla elde edilen gelirlerin ayrıca, ‘Queen Anne’ isimli bir yat, Türkiye’de bir otel ve lüks villa ve apartman dairelerin satın alındığı kaydedildi. Bir villa ve daire satın almak için kullandıkları iddia edildiği belirtildi.

Adalet Bakanlığı, 2021 yılının Temmuz ayında müsadere altına alınan ‘Queen Anne’ yatını ABD Bölge Hakimi Jill Parrish’in Ekim 2021 tarihli emri uyarınca bu yılın başlarında 10,1 milyon dolara satıldığı kaydedildi.

Korkmaz’ın Türkiye ve Avrupa’daki diğer şirketleri ve mal varlıkları için de ABD’nin müsadere edilmesi talebinde bulunduğu hatırlatıldı.

Korkmaz’ın hakkında hazırlanan iddianameye göre, 2018 yılının başlarında Jacob Kingston ve Isaiah Kingston’ı, bazı üst düzey hükümet yetkilileri aracılığıyla federal soruşturmadan aleyhlerine açılan davalarından koruyabileceğini iddia ederek 6 milyon dolar dolandırdığı belirtildi.

Ayrıca Korkmaz’ın Kingston ve Termendzhyan’a karşı devam eden ceza davasında, federal ajanlara ‘yanlış beyanlarda bulunduğu, Termendzhyan tarafından kontrol edilen bir banka hesabına gönderilen yaklaşık 38 milyon dolarlık banka havalesi konusunda yetkililere yalan söylediğinin’ iddialar arasında yer aldığı belirtildi.

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