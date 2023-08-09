Özel Yalova Hastanesi’nde Yangın: Hastalar Tahliye Edildi

Elektrik panosunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü. Özel Yalova Hastanesi’ndeki 61 hasta tahliye edildi.

Alınan bilgilere göre Özel Yalova Uzmanlar Hastanesi’nde elektrik panosunun bulunduğu odada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Hastanede tedavi gören 61 hasta ambulanslarla çeşitli hastanelere götürüldü.

Gece saat 02.00’deçıktığı öğrenilen yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor.

Yangın ihbarının ardından kısa sürede hastaneye itfaiye, polis ve bölgedeki hastanelerden sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.

Hastanede tedavi gören 61 hasta, olay yerine gelen ambulanslarla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve çevredeki hastanelere sevk edildi.

Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, tehlike arz eden bir durum olmadığını açıkladı.

Hastane yönetimi ise yangın sonrası şu açıklamayı yaptı;

“09.08.2023 saat 02.17’de Özel Yalova Hastanesi’nin sterilizasyon ünitesinde yangın çıkmış, tek bir oda ile sınırlı kalan yangın ilk müdahaleyle 02.30’da tamamen söndürülmüştür. Hastalarımızın tedbir amaçlı tahliyesi hızlı bir şekilde yapılmış olup, ölüm ya da yaralanma olmamıştır. Hastanemizin temel amacı hastalarımızın tedavisiyle sağlığını korumaktır.

Bu anlamda yaşanan üzücü olayın tekrar yaşanmaması için bütün önlemlerimizi almış bulunmaktayız. Ayrıca şu anda tüm doktor ve personeliyle hastanemiz, görevinin başındadır.

Olay anında ve sonrasında yanımızda bulunan başta vefakar personelimize, Sayın Yalova Valimize, belediye bakanımıza, il sağlık müdürümüz ve başkan yardımcılarına, 112 ekiplerine, AFAD’a, Yalova Belediyesi itfaiye ekiplerine ve yanımızda olup destek veren herkese teşekkürü bir borç biliriz.”