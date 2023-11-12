Bulgaristan’ı bekleyen tehlike! Kızamık aşısı oranı düştü

Ülkemizde çocukluk dönemi aşıları yaygın olarak yaptırılıyor. Ancak bazı ülkelerde bu aşıları çoğunluk uygulatmıyor. Son olarak Bulgaristan’da kızamık aşısı yaptıranların sayısının azalması, alarm zillerinin çalmasına sebep oldu.

Kızamık aşısı yaptıranların sayısı düşüyor

Bulgaristan Ulusal Radyosu BNR’ye konuşan virolog Prof. Radka Argirova, “Kızamık aşısı kapsamı düşüyor, artık yüzde 90’ın altında” sözlerini kullandı. Prof. Argirova, şu anda “çok kritik” dönemde ve “ciddi tehlike” altında olduğumuzu söyledi.

Teşviklerin mi yoksa yaptırımların mı yardımcı olacağı sorulduğundaprofesör, “Her ikisi de. Bazıları için teşvikler, bazıları için yaptırımlar. Başta pratisyen hekimler olmak üzere doktorlara yönelik de teşvikler olmalı” cevabını verdi.

Virolog, Rotavirüs Aşılama Programının tamamen yenilendiğini, 65 yaş üstü kişilere yönelik Grip Aşılama Programının sürdüğünü, Ulusal İnsan Papilloma Virüsü Aşılama Programının devam ettirilmesi ve çocuklara su çiçeği aşısının tanıtılması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Prof. Radka Argirova,“Yetişkinlerin grip aşısına yönelik tutumu olumlu yönde değişiyor ancak Covid aşılarına yönelik benzer bir talep yok” sözlerini kullandı.

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