Konya’da Kadın Cinayeti!

Konya’nın Sarayönü ilçesinde Durmuş Ali Ertuğrul, ayrı yaşadığı eşi Zekiye Ertuğrul’u tabancayla vurarak öldürdü.

Alınan bilgilere göre Konya’daki kadın cinayeti Sarayönü ilçesine bağlı Ladik mahallesinde meydana geldi.

Çiftin en küçüğü 8 aylık, en büyüğü de 18 yaşında 3 çocuğu olduğu öğrenilirken Zekiye Ertuğrul’un eşiyle yaşadığı anlaşmazlık sonrası ailesinin yanına yerleştiği bildirildi.

İddialara göre Durmuş Ali Ertuğrul. bugün konuşmak için eşinin yaşadığı eve geldi. Evde çıkan tartışmada Durmuş Ali Ertuğrul, tabancayla eşi Zekiye Ertuğrul ve kayınvalidesi Ayşe Ç.’ye ateş açtı.

Zekiye Ertuğrul Cinayeti

Durmuş Ali E. kaçarken ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sarayönü Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Zekiye Ertuğrul tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ayşe Ç. ise ilk müdahalesinin ardından Sarayönü Devlet Hastanesi’nden Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne gönderildi. Ayşe Ç.’nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Öldürülen Zekiye E.’nin boşanma davasını açmak için hazırlık yaptığı belirtildi. Jandarma kaçan Durmuş Ali E.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay sonrası kaçan şüpheli kocanın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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