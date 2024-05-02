Konya Karapınar’da trafik kazası: 24 yaralı

Konya’da midibüs ile minibüs çarpıştı, 24 kişi yaralandı. Yaralılar Ereğli ve Konya’daki hastanelere kaldırıldı.

Alınan bilgilere göre Karapınar trafik kazası saat 23.30 sıralarında Konya- Adana kara yolu Emirgazi kavşağında meydana geldi. Ömer G.’nin kullandığı 42 E 2196 plakalı midibüs kavşakta, Hidayet Ö idaresindeki 42 L 3232 plakalı minibüs ile çarpışmasıyla kontrolden çıkıp devrildi.

Kazada, 2’si minibüste olmak üzere 24 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Karapınar, Ereğli ve Konya’daki hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.