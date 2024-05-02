Cem Garipoğlu Davası

Münevver Karabulut’un babası, Cem Garipoğlu’nun otopsi fotoğrafları için ne dedi?

Münevver Karabulut’un babası, Süreyya Karabulut, otopsi raporları hakkında konuştu.

NationalTurk02/05/2024
4 1 dakika okuma süresi
Münevver Karabulut’un babası, Süreyya Karabulut, otopsi raporları hakkında konuştu.
Münevver Karabulut’un babası, Süreyya Karabulut, otopsi raporları hakkında konuştu.
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Cem Garipoğlu tarafından katledilen Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut, 10 yıl sonra ortaya çıkan otopsi fotoğrafları hakkında ilk kez konuştu.

Sunuculuğunu Nur Tuğba Namlı ve Hakan Ural’ın yaptığı, Kanal D’nin sevilen programı “Neler Oluyor Hayatta”nın bugünkü son bölümünde çok konuşulacak bir telefon bağlantısı gerçekleştirildi.

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Münevver Karabulut’un babası: Fotoğraflara inanmıyorum
Mezarın açılmasını istiyor

Münevver Karabulut’un babası: Fotoğraflara inanmıyorum

Süreyya Karabulut, otopsi raporlarında yer alan fotoğrafların Garipoğlu’na ait olduğu konusunda şüpheleri olduğunu söyledi.

Dava sürecinde adli tıp kurumunda yapılan şaibeli işlemlere dikkat çekerek şunları söyledi: “Fotoğraflarla bu iş olur mu? Fotoğraflarla bu iş olmaz. Dublörünü yapar yollarlar. Geçmişte adli tıp kurumunda uğradığım haksızlıktan sonra, ben nasıl odur diyeyim yani. İnanmıyorum. Kumpasın içindeyim.“

Mezarın açılmasını istiyor

Fotoğraflarla şüphelerinin giderilmediğini söyleyen Süreyya Karabulut, mezarın açılması gerektiğini şu sözlerle dile getirdi:

“İşi ört bas etmek isteyen güçlü bir aile var karşımda. Ben nasıl inanayım, nasıl güveneyim? Bir an önce mezarın açılmasını talep ediyorum. Ben fotoğraflardan tatmin olmadım. Mezarın açılmama kararındaki ısrar, beni daha da şüpheye düşürüyor. İlahi adalet diye bir şey var. Er ya da geç adalet yerini bulacak. Mezarın açılması için mücadele etmeye devam edeceğim.“

Münevver Karabulut’u öldüren Cem Garipoğlu‘nun evinde cinayet günü bulunan bir miktar parayı tutanaklara geçirmedikleri ve güvenlik kamerası görüntülerini yeterince incelemedikleri iddiasıyla 6 polis memuruna “görevi kötüye kullanma”, cezası verildi.

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NationalTurk02/05/2024
4 1 dakika okuma süresi
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